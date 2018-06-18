«Дизельгейт»: задержан гендиректор Audi Руперт Штадлер

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По информации немецких СМИ, полиция взяла под стражу генерального директора автоконцерна Audi Руперта Штадлера.

Фото pixabay.com

Как отмечается, топ-менеджер автогиганта был задержан в рамках расследования дела о «дизельгейте», пишет Neue Osnabrücker Zeitung.

Официальные обвинения концерну были предъявлены на прошлой неделе.

Также отмечается, что в доме Штадлера были проведены обыски.

Как сообщалось ранее, в течение шести недель немецкий автогигант Volkswagen должен будет заплатить штраф в 1 млрд евро. В результате ненадлежащего надзора концерна за отделом по развитию двигателей в мире было продано около 10,7 млн дизельных авто с незаконным программным обеспечением.   

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Тэги: Германия дизельгейт Audi Персона: Руперт Штадлер

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