19 июня в Беларуси будет до +30 и почти без осадков

Теплая и приятная погода возвращается в Беларусь после относительно холодных и дождливых дней на прошлой неделе. 19 июня в стране будет до 30 градусов тепла и практически без осадков.

Лишь в отдельных районах во вторник ожидаются кратковременные дожди, кое-где возможны грозы.

Ветер прогнозируется ночью неустойчивый 1-6 м/с, днем западный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура ночью составит 12-18 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 22 градусов по северо-западу до 30 градусов тепла по юго-востоку страны, сообщает Белгидромет.