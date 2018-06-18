Фотофакт. В жутком ДТП под Червенем погибла женщина
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В воскресенье вечером в Червенском районе на 29-м километре трассы Минск — Могилев недалеко от деревни Кулики произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в Госавтоинспекции региона, 40-летний житель Дзержинского района не справился с управлением «Форд-Эскорта», выехал на разделительную полосу, где совершил наезд на металлическое заграждение.
В результате аварии 60-летняя пассажирка погибла на месте, а водитель с травмами разной степени тяжести был госпитализирован.
По информации ГАИ, водитель за пьянство за рулем был лишен прав до 2019 года.
Фото пресс-службы УВД Минской области
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