Фотофакт. В жутком ДТП под Червенем погибла женщина

В воскресенье вечером в Червенском районе на 29-м километре трассы Минск — Могилев недалеко от деревни Кулики произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, 40-летний житель Дзержинского района не справился с управлением «Форд-Эскорта», выехал на разделительную полосу, где совершил наезд на металлическое заграждение.

В результате аварии 60-летняя пассажирка погибла на месте, а водитель с травмами разной степени тяжести был госпитализирован.

По информации ГАИ, водитель за пьянство за рулем был лишен прав до 2019 года.

Фото пресс-службы УВД Минской области