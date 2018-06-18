По берегу Чижовского водохранилища в Минске проложат велосипедную дорожку

Велодорожку проложат в столице по берегу Чижовского водохранилища. Об этих планах 18 июня на оперативном совещании в мэрии рассказал начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов.

В настоящее время в районе водохранилища строится мост через реку Свислочь, который сможет соединить велодвижение двух районов. Длина моста составляет около 50 м, ширина — 4,5 м. После завершения работ велодорожка пройдет по набережной вдоль улицы Корзюки к «Чижовка-Арене», пишет БЕЛТА .