В Вильнюсе вводят налог на туристов

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Власти литовской столицы приняли решение о введении с 1 июля нового налога. В Вильнюсе он составит 1 евро в сутки.

Фото pixabay.com

Как отмечается, от уплаты налога освобождены несовершеннолетние туристы и инвалиды. До начала следующего года от налога освобождены большие группы туристов.

Ожидается, что за счет налога городская казна в 2019 году пополнится на 2 млн евро. За сбор налога отвечают компании, предоставляющие услуги проживания — не только гостиницы, но и частные лица, сдающие квартиры в аренду. Этот сбор не включается в стоимость жилья. Его туристы будут платить отдельно, пишет DELFI.

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Тэги: налоги налог на туристов Город: Вильнюс

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