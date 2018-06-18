В Вильнюсе вводят налог на туристов

Власти литовской столицы приняли решение о введении с 1 июля нового налога. В Вильнюсе он составит 1 евро в сутки.

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Как отмечается, от уплаты налога освобождены несовершеннолетние туристы и инвалиды. До начала следующего года от налога освобождены большие группы туристов.