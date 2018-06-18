Россиянин два года шел к последней ячейке Excel
Хабаровский блогер «из спортивного интереса» вручную заполнил все 17 179 869 184 ячейки Excel.
Чтобы заполнить все ячейки, пользователь Twitter под ником «Отец Golem» сперва пронумеровал строки и столбцы, а затем перемножил эти значения. Он подчеркнул, что все сделал вручную без использования скриптов.
Всего в Excel 1 048 576 строк и 16 384 столбца. Файл с таблицей весит больше 200 мегабайт и открывается 10 минут.
В январе прошлого года американец
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