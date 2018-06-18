Россиянин два года шел к последней ячейке Excel

Хабаровский блогер «из спортивного интереса» вручную заполнил все 17 179 869 184 ячейки Excel.

Чтобы заполнить все ячейки, пользователь Twitter под ником «Отец Golem» сперва пронумеровал строки и столбцы, а затем перемножил эти значения. Он подчеркнул, что все сделал вручную без использования скриптов.

затрахался, но всё-же сделал это: заполнил все клетки листа Excel. семнадцать миллиардов клеток, два года. pic.twitter.com/iveNamYwOJ — Отец Golem. (21+) (@pink_golem) 18 июня 2018 г.

Всего в Excel 1 048 576 строк и 16 384 столбца. Файл с таблицей весит больше 200 мегабайт и открывается 10 минут.