Россиянин два года шел к последней ячейке Excel

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Хабаровский блогер «из спортивного интереса» вручную заполнил все 17 179 869 184 ячейки Excel.

Чтобы заполнить все ячейки, пользователь Twitter под ником «Отец Golem» сперва пронумеровал строки и столбцы, а затем перемножил эти значения. Он подчеркнул, что все сделал вручную без использования скриптов.

 

 

Всего в Excel 1 048 576 строк и 16 384 столбца. Файл с таблицей весит больше 200 мегабайт и открывается 10 минут.

В январе прошлого года американец потратил девять с половиной часов на то, чтобы достичь дна таблицы Excel. По признанию блогера, выяснять, какая строчка в Excel последняя, — «самый тупой вызов» в его жизни, однако кто-то должен был это сделать.

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Тэги: Excel Twitter настойчивость терпение Город: Хабаровск

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