ЧМ-2018. Англия победила Тунис за три минуты до свистка

/ Спорт
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Оба гола африканцам забил Харри Кейн.

Матч прошел в Волгограде. Судил Вильмар Рольдан из Колумбии.

Кейн открыл счет на 11-й минуте. На 35-й Сасси с пенальти счет сравнял. Победный гол Кейн забил уже в добавленное время.

АНГЛИЯ: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр — Триппир, Делле Алли (Лофтус-Чик, 80), Хендерсон, Лингард (Дайер, 93+), Янг — Стерлинг (Рэшфорд, 68), Кейн. 

ТУНИС: Хассен (Бен-Мустафа, 16) — Мериа, С. Бен-Юссеф, Бронн, Маалул — Схири, Бадри, Сасси — Ф. Бен-Юссеф, Хазри (Халифа, 85), Слити (Бен-Амор, 73). 

Сегодня прошли еще два матча: Бельгия победила Тунис 3:0, Швеция — Южную Корею 1:0.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 сборная Англии Персона: Харри Кейн Город: Волгоград

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