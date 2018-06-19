23 и 28 июня в Минске пройдут генеральные репетиции парада

Генеральные репетиции парада войск Минского гарнизона в ознаменование Дня независимости Беларуси пройдут 23 и 28 июня с 23:00 на пересечении проспектов Победителей и Машерова.

В составе 19 пеших парадных расчетов и 23 парадных расчетов военной техники примут участие около 4000 военнослужащих и более 250 единиц боевой техники.

Традиционно в параде примут участие военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Впервые в парадном строю пройдут женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии и сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов.

Также впервые в военном параде войск Минского гарнизона планируется участие парадного расчета военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, сообщает пресс-служба Министерства обороны.