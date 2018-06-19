Трамп грозит обложить пошлинами китайские товары еще на 200 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США выделить группу китайских товаров на сумму 200 млрд долларов, которые можно будет обложить новой пошлиной в 10%, сообщил телеканал СNBC .

15 июня Трамп ввел 25-процентную пошлину на продукцию из Китая в объеме 50 млрд долларов. Пекин, в свою очередь, пообещал принять симметричные меры.

Это заявление и вызвало негодование Трампа. По его словам, Китай такими действиями показал, что хочет удерживать США в «невыгодном положении». В связи с этим американский лидер и пригрозил Китаю дополнительными пошлинами.