Трамп грозит обложить пошлинами китайские товары еще на 200 млрд долларов

/ Мир
Просмотров: 26 Комментариев: 0

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США выделить группу китайских товаров на сумму 200 млрд долларов, которые можно будет обложить новой пошлиной в 10%, сообщил телеканал СNBC.

15 июня Трамп ввел 25-процентную пошлину на продукцию из Китая в объеме 50 млрд долларов. Пекин, в свою очередь, пообещал принять симметричные меры.

Это заявление и вызвало негодование Трампа. По его словам, Китай такими действиями показал, что хочет удерживать США в «невыгодном положении». В связи с этим американский лидер и пригрозил Китаю дополнительными пошлинами.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: США-Китай Персона: Дональд Трамп

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте