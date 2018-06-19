На белорусско-польской границе задержан микроавтобус с тайниками

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В пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе в микроавтобусе «Фольксваген Каравелле», следовавшем на въезд в Беларусь, обнаружены тайники. Таможенники выявили в них более 300 единиц товара.

При проведении таможенного контроля автомобиль, следовавший по «зеленому» коридору под управлением жителя Гродненской области, был направлен на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам сканирования и последующего досмотра установлено, что транспортное средство было буквально «нашпиговано» товаром, сокрытым в тайниках. Из различных конструктивных полостей микроавтобуса извлечено более 100 пар обуви, 200 штук чулочных изделий, а также ноутбук, который находился под днищем автомобиля.

По факту незаконного перемещения товара таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП, санкция которой предусматривает конфискацию транспортного средства.

Товар и «Фольксваген» изъяты до решения суда, сообщает Гродненская региональная таможня.

 

Фото Гродненской региональной таможни

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Тэги: таможня Брузги

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