В Гродно выпивший мужчина выпал из окна

В Гродно житель деревни Лойки 1994 года рождения выпал из окна.

Пострадавший и его приятель приехали из указанной деревни в гости к знакомому в Гродно. В квартире на улице Лиможа распили на троих бутылку коньяка и уснули.

Ближе к утру одному из мужчин стало жарко. Он открыл окно, лег на подоконник и облокотился о боковую стенку. Затем заснул, потерял равновесие и его повело в сторону открытого оконного проема.

Случайный прохожий с улицы увидел, что с третьего этажа падает человек и попытался поймать его. Это действие изменило траекторию падения и, возможно, спасло жизнь жителю деревни Лойки – он не упал на торчавшую из земли арматуру.

Упавший встал, сказал, что с ним все в порядке, и собирался вернуться в квартиру, но спасший его мужчина вызвал скорую помощь.