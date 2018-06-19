В Гродно выпивший мужчина выпал из окна

/ Происшествия
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В Гродно житель деревни Лойки 1994 года рождения выпал из окна.

Пострадавший и его приятель приехали из указанной деревни в гости к знакомому в Гродно. В квартире на улице Лиможа распили на троих бутылку коньяка и уснули.

Ближе к утру одному из мужчин стало жарко. Он открыл окно, лег на подоконник и облокотился о боковую стенку. Затем заснул, потерял равновесие и его повело в сторону открытого оконного проема.

Случайный прохожий с улицы увидел, что с третьего этажа падает человек и попытался поймать его. Это действие изменило траекторию падения и, возможно, спасло жизнь жителю деревни Лойки – он не упал на торчавшую из земли арматуру.

Упавший встал, сказал, что с ним все в порядке, и собирался вернуться в квартиру, но спасший его мужчина вызвал скорую помощь.

У пострадавшего был диагностирован ушиб позвоночника, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

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Тэги: выпал из окна Город: Гродно

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