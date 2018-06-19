Прибытие Путина в Минск на заседание ВГС ожидается во второй половине дня

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Заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства Беларуси и России пройдет 19 июня во Дворце Независимости в Минске во второй половине дня.

Фото пресс-службы Кремля

По графику самолет с президентом России должен прибыть в Национальный аэропорт Минск в 14:00. Ожидается, что вместе с Владимиром Путиным прилетят премьер-министр Дмитрий Медведев, а также председатели Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие должностные лица российского правительства.

На 15:00 запланирована беседа Путина с Александром Лукашенко в узком формате. В 16:00 согласно графику должно начаться заседание ВГС в расширенном составе. Ожидается, что в 17:05 Лукашенко и Путин сделают совместное заявление для СМИ.

Последний раз Высший госсовет собирался 30 июня 2017 года в Москве, пишет БелаПАН.

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Тэги: Союзное государство Персона: Владимир Путин Александр Лукашенко Город: Минск

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