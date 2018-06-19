Минский метрополитен предупреждает: доставайте проездной из портмоне, чтобы оплата проезда не списалась с банковской карты

С 12 июня на турникетах всех станций Минского метрополитена в тестовом режиме начали работать валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами.

В связи с этим Минский метрополитен напоминает пассажирам, что для оплаты проезда бесконтактным способом к валидатору необходимо прикладывать только одну пластиковую банковскую карту или только один электронный проездной документ.

Нельзя подносить сразу несколько карт вместе, скажем, если они находятся в портмоне рядом друг с другом. Необходимо достать один бесконтактный электронный платежный носитель и с помощью его произвести оплату. Иначе оплата может списаться с банковской карты, а не с проездного.

Рассчитываться за проезд бесконтактными банковскими картами сейчас могут владельцы карт Visa payWave и Mastercard Contactless. Чтобы оплатить проезд в метро, надо приложить банковскую карту к валидатору. С карты автоматически спишется 65 копеек. Оплата занимает всего 0,5 секунды.

Для бесконтактной оплаты проезда в метро можно использовать и цифровые мобильные устройства с технологией NFC (Near field communication). Эта технология совместима с существующей инфраструктурой по приему бесконтактных карт.