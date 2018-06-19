На бобруйчанку завели уголовное дело за распространение порнографии

/ Происшествия
Просмотров: 536 Комментариев: 0

Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летней бобруйчанки, которая подозревается в распространении порнографии.

Установлено, что женщина в прошлом году на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала несколько роликов интимного характера. Доступ к ним закрыт не был — просматривать их могли все пользователи.

В марте этого года ролики обнаружили правоохранители. Экспертиза показала, что видео относится к категории порнографических материалов.

Женщина пояснила, что закачивала ролики в соцсети для личного просмотра. О последствиях своих поступков не задумывалась.

В отношении бобруйчанки возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с использованием глобальной компьютерной сети интернет.

Подозреваемой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: распространение порнографии Город: Бобруйск

Другие материалы на эту тему:

Освобожден оппозиционер, которому шьют распространение порно

Освобожден оппозиционер, которому шьют распространение порно

Как в Беларуси судят за секс?

Как в Беларуси судят за секс?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте