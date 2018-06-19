На бобруйчанку завели уголовное дело за распространение порнографии

Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летней бобруйчанки, которая подозревается в распространении порнографии.

Установлено, что женщина в прошлом году на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала несколько роликов интимного характера. Доступ к ним закрыт не был — просматривать их могли все пользователи.

В марте этого года ролики обнаружили правоохранители. Экспертиза показала, что видео относится к категории порнографических материалов.

Женщина пояснила, что закачивала ролики в соцсети для личного просмотра. О последствиях своих поступков не задумывалась.

В отношении бобруйчанки возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с использованием глобальной компьютерной сети интернет.