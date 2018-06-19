Видеофакт. В России сломался аттракцион — люди застряли на высоте вниз головой

Посетители аттракциона «360 градусов» в одном из парков Новосибирска застряли на высоте более десяти метров.

По данным новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», они находились в таком положении около пяти минут, затем их вызволили прохожие, сообщается в группе организации во «ВКонтакте».

«Отлетело какое-то колесо, и мы в самом верху провисели вниз головой около пяти минут, пока мужчины не пришли на помощь и вручную не прокрутили конструкцию», — рассказала жительница Новосибирска. Женщина добавила, что ей «очень было страшно, чтоб не открылись ремни безопасности».

Аттракцион закрыли на ремонт. По результатам проверки примут процессуальное решение.