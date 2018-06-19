«Ленинград», «Animal Джаz» и «Воплі Відоплясова» выступят на фестивале Lidbeer-2018

8 сентября в Лиде в четвертый раз пройдет фестиваль хмеля, солода и воды Lidbeer.

Гостей ждет большой и разнообразный фудкорт, различные активации и квесты, выступления уличных артистов и подающих надежды музыкантов, а также большой рок-концерт.

На главной сцене Lidbeer-2018 выступят группы «ЧуVство Полета», Nizkiz, «Animal Джаz», «Воплі Відоплясова». Хедлайнером концерта станет группировка «Ленинград».

Фестивальные площадки начнут свою работу с 10:00. Концертная программа на большой сцене стартует в 17:30.

Будет работать палаточный городок формата all inclusive с возможностью не только занять место для ночлега, но и взять в аренду палатку или спальный мешок.

Организаторы обещают оптимизировать расположение фестивальных зон, чтобы улучшить пешеходные потоки, увеличить количество точек фудкорта, что позволит уменьшить время ожидания заказа, и добавить дополнительные зоны для отдыха — у стен замка и на набережной реки Лидейки.

В день фестиваля посетители смогут попасть на бесплатную экскурсию по заводу «Лидское пиво». Необходима предварительная запись, так как количество групп будет ограничено.

Вход на фестиваль свободный. Стоимость билетов на концертную площадку — 25 рублей (количество билетов по стартовой цене ограничено).