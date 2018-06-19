Биржа: доллар и евро прибавили, российский рубль серьезно сдал

19 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль, как и накануне, серьезно окреп к российскому рублю. Последний подешевел более чем на 2,6 копейки.

Если точнее, то курс российского рубля по итогам торгов снизился на 0,0263 рубля (0,83%) и составил 3,1437 белорусского рубля за 100 российских.

Курс евро вырос на 0,0040 рубля (0,17%) и составил 2,3327 рубля.

Курс доллара увеличился на 0,0050 рубля (0,25%) до 2,0152 рубля.