Путин прилетел в Минск с опозданием на 40 минут

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Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Фото kremlin.ru

Как сообщает БЕЛТА, самолет с президентом России опоздал на сорок минут — по графику он должен был приземлиться в Национальный аэропорт Минск в 14:00. Другие участники заседания ВГС прибыли в Минск ранее.

Перед началом заседания госсовета запланирована встреча Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко в узком формате. Затем стороны проведут переговоры в расширенном составе, по итогам которых ожидается совместное заявление глав государств для СМИ.

Последний раз Высший госсовет собирался 30 июня 2017 года в Москве.

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Тэги: Союзное государство Высший госсовет Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Город: Минск

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