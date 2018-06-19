Путин прилетел в Минск с опозданием на 40 минут
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
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Перед началом заседания госсовета запланирована встреча Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко в узком формате. Затем стороны проведут переговоры в расширенном составе, по итогам которых ожидается совместное заявление глав государств для СМИ.
Последний раз Высший госсовет собирался 30 июня 2017 года в Москве.
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