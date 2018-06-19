Администрация ПВТ получит право вносить проекты нормативных актов по вопросам деятельности парка

Александр Лукашенко подписал указ № 239 «О мерах по реализации декрета президента Республики Беларусь». Документ направлен на приведение ряда актов законодательства в соответствие с нормами декрета президента от 21 декабря 2017 года № 8 «О развитии цифровой экономики».

В частности, как сообщила пресс-служба президента, устав ПВТ дополняется нормами, реализация которых будет способствовать кадровому обеспечению национальной экономики в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитию образования и продвижению новых перспективных проектов (стартапов).

Администрации ПВТ предоставляется право вносить в правительство проекты нормативных актов по вопросам деятельности парка, а наблюдательному совету — определять критерии при выборе кандидатов в резиденты парка, бизнес-проектов и порядок их осуществления.