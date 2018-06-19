Администрация ПВТ получит право вносить проекты нормативных актов по вопросам деятельности парка

/ Экономика
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Александр Лукашенко подписал указ № 239 «О мерах по реализации декрета президента Республики Беларусь». Документ направлен на приведение ряда актов законодательства в соответствие с нормами декрета президента от 21 декабря 2017 года № 8 «О развитии цифровой экономики».

В частности, как сообщила пресс-служба президента, устав ПВТ дополняется нормами, реализация которых будет способствовать кадровому обеспечению национальной экономики в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитию образования и продвижению новых перспективных проектов (стартапов).


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Администрации ПВТ предоставляется право вносить в правительство проекты нормативных актов по вопросам деятельности парка, а наблюдательному совету — определять критерии при выборе кандидатов в резиденты парка, бизнес-проектов и порядок их осуществления.

Декретом о развитии цифровой экономики предусмотрена система мер по либерализации условий ведения деятельности в сфере новых и высоких технологий, в том числе по совершенствованию правового статуса резидентов ПВТ, напоминает БелаПАН.

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Тэги: ПВТ цифровая экономика

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  • Глава АП РБ по номеру 2223545 Кочанова Н.И., которая исполнила мои Указы по ликвидации в АП РБ Янчевского В.В. вора БПСМ ещё и разрушителя Основного т.е. КинематоГрафа - выкинула его из АП РБ с Помощника Презика по идеологии - но он усидел на Директоре ПВТ и сейчас полномочия получает высшие... Так вот мои возражения Кочанкой услышаны - или он или я или она...