В Минске умер бывший министр внутренних дел, которого уволил Лукашенко

Владимир Данько скончался на 77-м году жизни.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

На должности министра Данько работал с февраля по июль 1994 года. После победы Александра Лукашенко на первых выборах президента Беларуси, Данько был отправлен в отставку. Министром внутренних дел Лукашенко назначил Юрия Захаренко, который впоследствии стал его политическим оппонентом и был похищен при невыясненных обстоятельствах в Минске 7 мая 1999 года.

Данько родился в 1941 году в Кореличском районе. Начинал службу в органах внутренних дел в 1965 году старшим инспектором службы Фрунзенского отдела милиции. В 1981—1985 годах — заместитель начальника, начальник управления охраны общественного порядка МВД БССР. В 1985—1991 годах занимал должность начальника УВД Гродненского облисполкома, с 1991 года — заместителя министра внутренних дел. После отставки с поста главы МВД, с 1995 по 1999 годы, руководил Академией МВД.