В Смолевичском районе электричка насмерть сбила 88-летнюю минчанку

Очередное чрезвычайное происшествие на железной дороге произошло во вторник, 19 июня, в Смолевичском районе.

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Как сообщили правоохранители столичного региона, электропоезд примерно в 11:20 недалеко от станции Домашаны смертельно травмировал 88-летнюю пенсионерку.

В настоящее время следствие проводит проверку по факту ЧП.

31 мая стало известно, что в Мядельском районе поезд сообщением «Минск — Полоцк» между деревней Осово и городским поселком Кривичи сбил мужчину.