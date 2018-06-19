В Смолевичском районе электричка насмерть сбила 88-летнюю минчанку

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Очередное чрезвычайное происшествие на железной дороге произошло во вторник, 19 июня, в Смолевичском районе.

Фото pixabay.com

Как сообщили правоохранители столичного региона, электропоезд примерно в 11:20 недалеко от станции Домашаны смертельно травмировал 88-летнюю пенсионерку.

В настоящее время следствие проводит проверку по факту ЧП.

31 мая стало известно, что в Мядельском районе поезд сообщением «Минск — Полоцк» между деревней Осово и городским поселком Кривичи сбил мужчину.

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Тэги: электричка попала под поезд Город: Смолевичи

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