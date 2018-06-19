ЧМ-2018. Лукашенко пожелал сборной России удачи в матче с Египтом

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Александр Лукашенко, общаясь во вторник, 19 июня, со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пожелал успеха национальной сборной России в предстоящем матче с командой Египта.

Россияне и египтяне проведут сегодня в Санкт-Петербурге, пожалуй, ключевой поединок группы А — именно от результата этого матча во многом будет решаться, кто из этих команд выйдет в плей-офф чемпионата мира.

Лукашенко назвал заседание ВГС «хорошей увертюрой к началу питерских баталий». Он выразил надежду, что все на берегах Невы «пройдет так, как российская сторона желает».

«И мы вас поддерживаем в этом плане», — заверил глава государства.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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