ЧМ-2018. Лукашенко пожелал сборной России удачи в матче с Египтом
Александр Лукашенко, общаясь во вторник, 19 июня, со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пожелал успеха национальной сборной России в предстоящем матче с командой Египта.
Россияне и египтяне проведут сегодня в Санкт-Петербурге, пожалуй, ключевой поединок группы А — именно от результата этого матча во многом будет решаться, кто из этих команд выйдет в плей-офф чемпионата мира.
Лукашенко назвал заседание ВГС «хорошей увертюрой к началу питерских баталий». Он выразил надежду, что все на берегах Невы «пройдет так, как российская сторона желает».
«И мы вас поддерживаем в этом плане», — заверил глава государства.
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