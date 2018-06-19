ЧМ-2018. Лукашенко пожелал сборной России удачи в матче с Египтом

Александр Лукашенко, общаясь во вторник, 19 июня, со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пожелал успеха национальной сборной России в предстоящем матче с командой Египта.

Россияне и египтяне проведут сегодня в Санкт-Петербурге, пожалуй, ключевой поединок группы А — именно от результата этого матча во многом будет решаться, кто из этих команд выйдет в плей-офф чемпионата мира.

Доброе утро! 1 день до матча #RUS - #EGY , который, возможно, решит судьбу путевки в плей-офф #ЧМ2018 ! Напоминаем, что следить за матчем и всеми событиями вокруг него удобнее всего в нашем лайвблоге: https://t.co/buV4t02S9s Присоединяйтесь! pic.twitter.com/t0WiHgqoLg — Игорь Борунов, FIFA (@FIFAWorldCupRUS) 18 июня 2018 г.

Лукашенко назвал заседание ВГС «хорошей увертюрой к началу питерских баталий». Он выразил надежду, что все на берегах Невы «пройдет так, как российская сторона желает».

«И мы вас поддерживаем в этом плане», — заверил глава государства.