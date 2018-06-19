В Минске на Октябрьской площади открылась фан-зона к ЧМ-2018 по футболу

На Октябрьской площади Минска вечером 19 июня открывается фан-зона к чемпионату мира по футболу.

По информации организаторов, площадка для болельщиков начнет работу в 20:00, за час до начала матча второго тура группового этапа Россия — Египет.

Фан-зона рассчитана на 400 посадочных мест. Суммарная площадь экранов 30 кв. м (один экран 4х5 м и два экрана 2,5х2 м). Все матчи будут транслироваться в прямом эфире.

Для болельщиков организован фуд-корт: с первого дня работают четыре точки реализации еды, а также точки разливного пива. В ближайшее время продажу еды начнут фуд-траки. Все посетители смогут бесплатно сыграть в кикер.

Зона для болельщиков будет работать ежедневно с 12:00 до 24:00 до завершения чемпионата мира (15 июля).