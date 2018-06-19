Роуминг в Союзном государстве пока отменен не будет

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Белорусская и российская стороны так и не пришли к приемлемому решению для того, чтобы на территории Союзного государства был отменен роуминг.

Фото pixabay.com

Как сообщил 19 июня госсекретарь СГ Григорий Рапота, профильные министерства вместе с мобильными операторами прорабатывали данную тему, но консенсус найден не был.

По словам союзного чиновника, работы в направлении отмены роуминга для граждан Беларуси и РФ будут продолжены.

Как ранее заявлял министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией требует основательной проработки регулирующими органами и операторами сотовой электросвязи.

Напомним, во время заседания Высшего государственного совета СГ Александр Лукашенко поддержал идею отмены роуминга между двумя странами. По его словам, «это разумное предложение». «Давайте поручим. Мы протокольно сделаем такую запись».

Ранее с таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не исключил, что это возможно и посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

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Тэги: Союзное государство роуминг Беларусь-Россия Персона: Григорий Рапота

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