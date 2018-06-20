20 июня на чемпионате мира по футболу будут сыграны три матча

20 июня на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, состоятся три матча второго тура группового этапа.

Игровая программа дня откроется встречей в группе В между Португалией и Марокко, которая начнется в 15:00 в Москве в «Лужниках».

В 18:00 в Ростове-на-Дону стартует матч группы А Уругвай — Саудовская Аравия.

В 21:00 в Казани начнется еще одна игра группы В между Ираном и Испанией.

Все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.

Посмотреть визитки всех команд-участниц ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.