Мининформ запретил English Club HD, «Первый Метео» и ТСК «Телеклуб»

В Беларуси прекращается распространение телепрограмм English Club HD, «Первый Метео» и ТСК «Телеклуб».

Министерство информации приняло такое решение из-за того, что ни один оператор электросвязи в нашей стране не обратился за разрешением на распространение телепрограмм этих иностранных СМИ.

Получение разрешения предусмотрено белорусским законодательством и в соответствии с законом о СМИ распространение телепрограмм без разрешения на территории Беларуси недопустимо.