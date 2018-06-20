Видеофакт. Российский депутат прискакал на работу на коне
Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский 20 июня прискакал на пленарное заседание к зданию регионального парламента верхом на коне по кличке Ракета. Таким образом он выразил протест против роста цен на бензин в России.
Пучковский прискакал в сопровождении двух помощниц, которые ухаживают за лошадьми его приусадебного хозяйства в пригороде Петропавловска-Камчатского.
По данным Росстата, с января по май 2018 года цены на бензин в России выросли на 7,3% при общем уровне инфляции в 1,6%, пишет
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