Видеофакт. Российский депутат прискакал на работу на коне

Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский 20 июня прискакал на пленарное заседание к зданию регионального парламента верхом на коне по кличке Ракета. Таким образом он выразил протест против роста цен на бензин в России.

Да и пофиг на бензин: депутат Законодательного Собрания Камчатского края Михаил Пучковский использует как служебный транспорт одну лошадиную силу в сопровождении охраны :) pic.twitter.com/cB4bDjSq7u — Vladimir_K (@volna_kvv) 20 июня 2018 г.

Пучковский прискакал в сопровождении двух помощниц, которые ухаживают за лошадьми его приусадебного хозяйства в пригороде Петропавловска-Камчатского.