Завершено расследование уголовного дела о получении взяток сотрудниками ОАО «МТЗ»

Завершено расследование уголовного дела о взяточничестве сотрудниками ОАО «МТЗ».

Установлено, что в 2016-2017 годах 40-летний председатель правления украинского ПАО «КЗУ», находясь в Беларуси, в целях организации поставок бентонита в рамках заключенного договора и решения связанных с этим различных вопросов совершил дачу взяток должностным лицам ОАО «МТЗ»: 46-летнему главному металлургу и 49-летнему начальнику управления материально-технического снабжения.

Главный металлург получил взятку на общую сумму более 16 тысяч долларов, из которых более 13,5 тысяч – при пособничестве своего сына, работника модельного цеха ОАО «МТЗ». Начальник управления материально-технического снабжения получил более 8 тысяч долларов. При этом главный металлург тракторного завода оказал пособничество 40-летнему гражданину Украины в даче взятки начальнику управления.

В результате принятых правоохранителями мер была пресечена противоправная деятельность вышеуказанных должностных лиц ОАО «МТЗ» по незаконному лоббированию интересов ПАО «Завод утяжелителей».

На имущество обвиняемых на общую сумму более 1,6 миллиона белорусских рублей, в том числе на три автомобиля и земельный участок в пригороде Минска, наложен арест.

Действия обвиняемых квалифицированы:

- главного металлурга ОАО «МТЗ» – по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) и ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 431 (пособничество в даче взятки) Уголовного кодекса;

- работника модельного цеха ОАО «МТЗ» – по ч. 6 ст. 16 ч. 3 ст. 430 (пособничество в получении взятки) Уголовного кодекса;

- начальника управления материально-технического снабжения ОАО «МТЗ» – по ч. 2 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса;

- председателя правления ПАО «КЗУ» – по ч. 2 ст. 431 (дача взятки) Уголовного кодекса.

К должностным лицам и работнику ОАО «МТЗ» применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к руководителю украинского предприятия – залог.