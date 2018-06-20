КГК: расходы бюджета Союзного государства исполнены в 2017 году наихудшим за четыре года образом

Отчет о ходе исполнения бюджета Союзного государства за 2017 год, который подготовил Комитет госконтроля Беларуси совместно со Счетной палатой России, выявил ряд проблем с реализацией союзных программ, передает БелаПАН .

Как сообщает КГК, в 2017 году бюджет Союзного государства по доходам был исполнен в сумме 6,8 млрд российских рублей (на 0,9% больше годового плана). Доходы были сформированы за счет безвозмездных перечислений Беларуси и России 4,9 млрд рублей и неналоговых доходов в 1,9 млрд рублей (сформированы за счет остатков средств прошлых лет).

В то же время расходы были исполнены только на 4,1 млрд рублей, или на 84,6% от плана, «что является наихудшим показателем за последние четыре года», отмечает Комитет госконтроля.

«В 2017 году ни по одной из программ Союзного государства расходы не исполнены в полном объеме», — уточняет контролирующее ведомство.