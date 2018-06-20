Аргентинские участники групповухи с китаянкой оказались армянами

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Китайская туристка прибыла в Россию на чемпионат мира по футболу. В одной из фан-зон Москвы она познакомилась с аргентинскими болельщиками. Свое общение она и два южноамериканца отправились продолжать в гостинице.

Аргентинские фанаты всегда выделялись своим темпераментом

Здесь троица решила «поближе» узнать друг друга. Как позднее сообщила заявительница, все происходило по согласию всех участников «оргии». Один из мужчин снимал процесс соития на видеокамеру смартфона.

Когда пришло время расставаться, девушка попросила «оператора» удалить ролик из телефона.

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Спустя некоторое время китаянка засомневалась, выполнил ли любовник ее просьбу, поэтому и попросила московских полицейских найти аргентинца и проверить, удалил ли он «компромат».

Позже выяснилось, что одним из «аргентинцев» оказался уроженец Пятигорска «с армянскими корнями». Он не понял, что просила у него девушка из-за проблем с иностранным языком.

Напомним, накануне планетарного первенства ряд российских депутатов выступил с предостережением своих соотечественниц от занятия сексом с иностранными болельщиками. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в одном из комментариев, что как вести себя с приезжими девушки разберутся сами.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: групповой секс порно футбол-ЧМ-2018 Город: Москва

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