Сельчанин избил жену и зарезал на глазах детей свою собаку, показавшуюся ему бешеной
Два административных протокола составлено на жителя Логойского района.
Как сообщается на сайте УВД Минского облисполкома, сначала мужчина в пьяном виде избил супругу, а потом зарезал свою собаку, сорвавшуюся с цепи. Перед этим он пытался снова посадить пса на цепь, но тот покусал хозяина.
Убийство собаки происходило на глазах детей.
Уже после задержания мужчина рассказал, что при укусе заметил у собаки во рту пену и посчитал это признаком бешенства. Ранее сельчанин работал забойщиком скота, поэтому удар животному нанес прямо в сердце.
На задержанного составлено два протокола об административных правонарушениях: по ст. 9.1 КоАП (умышленное причинение телесного повреждения) и по ст. 15.45 КоАП (жестокое обращение с животными). Их санкции предусматривают наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.
Во время освидетельствования врачи Логойской центральной районной больницы настояли на госпитализации задержанного из-за подозрения на бешенство.
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