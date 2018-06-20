В Беларусь идут сильные дожди с градом

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По информации Белгидромета, в ближайшую пятницу погоду в Беларуси будет определять активный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы.

Как отмечается, ожидаются дожди, в отдельных районах по восточной половине страны — сильные дожди, грозы, днем возможен град.

По прогнозам синоптиков, ветер южный с переходом на западный умеренный, утром и днем при грозах сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +15..+22°С; по востоку страны ночью +18..+20°С, днем +23..+26°С.

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Тэги: прогноз погоды

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