В Беларусь идут сильные дожди с градом

По информации Белгидромета, в ближайшую пятницу погоду в Беларуси будет определять активный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы.

Как отмечается, ожидаются дожди, в отдельных районах по восточной половине страны — сильные дожди, грозы, днем возможен град.

По прогнозам синоптиков, ветер южный с переходом на западный умеренный, утром и днем при грозах сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +15..+22°С; по востоку страны ночью +18..+20°С, днем +23..+26°С.