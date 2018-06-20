Милиция продолжает составлять протоколы на защитников Куропат

Сотрудники милиции 20 июня составили несколько административных протоколов на защитников Куропат возле входа в ресторанно-развлекательный комплекс «Поедем поедим», против работы которого они протестуют.

Как сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, на него было составлено два протокола по статьям о мелком хулиганстве и препятствовании работе общественного учреждения. Протокол о мелком хулиганстве был составлен на Ольгу Николайчик.

Ранее милиция задержала нескольких защитников Куропат на несколько часов, чтобы составить административные протоколы в отделении милиции.

Кроме того, сегодня на Северинца было составлено три протокола о нарушении правил дорожного движения, на Николайчик и активиста Леонида Кулакова — по одному.

Северинец сообщил, что за время дежурства (с 12 часов) ресторан посетило несколько человек, машины на территорию комплекса не пропускались.

Акции против открытия развлекательного комплекса возле Куропат проходят с 31 мая.