Александр Лукашенко продлил Год малой родины на три года

Своим указом президент Беларуси объявил, что 2018-2020 годы пройдут под знаком Года малой родины.

Решение должно стимулировать социально-экономическое развитие регионов, формировать активную гражданскую позицию у населения, сохранять историко-культурное и духовное наследие, сообщает пресс-служба президента.

В Беларуси будет разработана республиканская программа мероприятий по данной тематике. Правительство, облисполкомы и Мингорисполком назначены ответственными за координацию госорганов и других организаций по выполнению программы.

Годом малой родины президент Беларуси объявил 2018 год в январе на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли. Глава государства тогда пояснил, что на принятие такого важного решения подвигли размышления о важности малой родины в судьбе каждого человека.