В связи с переносом рабочих дней изменится график работы поликлиник

В столице из-за переноса рабочих дней, связанном с празднованием Дня Независимости, который официально отмечается 3 июля, изменится график работы медицинских учреждений.

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Как сообщили в управлении здравоохранения Мингорисполкома, клинические больницы в период с 30 июня по 7 июля будут работают по календарю.

Городские поликлиники (для взрослых и детей) 2 июля будут работать по графику субботнего дня, а 3 июля — по графику праздничного дня, 7 июля — по графику рабочего дня.

В летний период (с 16 мая по 30 сентября) установлен следующий график работы:

понедельник-пятница: начало работы — 07:00, окончание работы — 20:00;

суббота: начало работы — 08:30, окончание работы — 15:00 (выполнение врачебных назначений на дому до 18:00);

воскресенье и праздничные дни: дежурный врач на дому (для оформления меддокументов) — с 09:00 до 15:00; с 09:00 до 18:00 (для выполнения врачебных назначений на дому).

Ранее сообщалось, что в связи с этим переносом изменится график работы наземного общественного транспорта.

Напомним, согласно постановлению правительства, в июле, из-за Дня Независимости будет внесено изменение в рабочий график: рабочий день понедельника, 2 июля, будет выходным. Отработать его необходимо будет в субботу, 7 июля.