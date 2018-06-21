В Гомеле на дворника, выбросившего собаку с 12-го этажа, завели уголовное дело

В отношении 41-летнего гомельчанина, работающего дворником в одной из местных поликлиник, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339/1 УК (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье).

Как сообщили в УВД Гомельской области, мужчина 18 июня выбросил с 12-го этажа многоквартирного дома собаку.

В ходе опроса он рассказал правоохранителям, что в подъезде ему повстречалась дворняга, которую он подобрал на руки и зачем-то поднял на 12-й этаж. На балконе общего пользования, по его словам, собака случайно выпала из его рук.

Обстоятельства этого дела будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.

Санкции данной статьи предусматривают наказание или в виде общественных работ, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.