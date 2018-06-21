Власти прокомментировали информацию о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет

Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков прокомментировал появившуюся информацию о новом повышении пенсионного возраста в Беларуси.

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По словам чиновника, в настоящее время предложения о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет «не обсуждаются». Об этом он заявил во время онлайн-конференции в БЕЛТА .

Напомним, в 2016 году в Беларуси уже было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017-го ежегодно на шесть месяцев. В результате, за 2017-2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин — с 60 до 63 лет.

По оценкам государства, увеличение пенсионного возраста для женщин с 58 до 63 лет, которое можно осуществить в 2023-2032 годы, позволит не допустить увеличения дефицита ФСЗН и при этом сохранить пенсии на нынешнем уровне (не менее 40% от среднемесячной зарплаты).