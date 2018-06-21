Защитники Куропат: будем стоять столько, сколько потребуется

Защитники Куропат намерены прекратить акции протеста только после закрытия развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим», который находится рядом с местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий.

«Будем стоять столько, сколько потребуется. Но, думаю, что за несколько недель ситуация решится», — заявил БелаПАН 21 июня сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

«Сколько нужно, столько стоять и придется. Но я уверен, что развязка с этой ситуацией будет достаточно скоро, — считает заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич. — Для власти, владельцев, бизнес-сообщества эта ситуация ненужная, они вынуждены реагировать на нее. Вероятно, владельцы уже понимают бесперспективность своего дела. Уверен, что в ближайшее время или они, или власти вынуждены будут делать определенные шаги, чтобы разрешить ситуацию».

Стоять можно сколько угодно — вопрос, какое решение примет власть, отметил в свою очередь лидер общественного движения «Дзея» Алесь Логвинец. «Видно, что владельцы хотят затянуть дело. С их стороны в такой ситуации это, наверное, прагматичная позиция. Если они столько денег туда вложили, то подождать месяц-два практически без посетителей они смогут», — сказал он. По словам Логвинца, акции защитников Куропат имеют скорее «символическое действие, от которого, тем не менее, идет резонанс». «То, что в ресторан приходит мало людей, показывает эффект от действий участников акции. Важно продолжать такие действия», — добавил он.

Акции против работы развлекательного комплекса с рестораном проходят ежедневно с 31 мая. 20 июня защитники Куропат посетили Министерство культуры, после чего Северинец заявил журналистам: Минкультуры «не готово брать на себя ответственность за ситуацию в Куропатах» и не желает разбираться со строительством развлекательного комплекса. Северинец также заявил, что защитники Куропат намерены добиваться приема у чиновников Миноблисполкома, Генпрокуратуры и Администрации президента.

В начале этой недели представители демократической общественности Беларуси обратились с открытым письмом к президентам Австрии, Германии, Израиля и Польши, которые 29 июня планируют прибыть в Минск для участия в церемонии открытия мемориала на месте бывшего концлагеря в Тростенце. Авторы обращения просят повлиять на ситуацию в Куропатах и включить в программу визита возложение цветов на могилы безымянных жертв коммунистического террора в урочище.

Ситуация вокруг Куропат также будет затронута во время дискуссии, которую организует 26 июня в Брюсселе рабочая группа Европарламента по Беларуси.