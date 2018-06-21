Личность Адама Мицкевича объединила участников международной конференции в Минске

«Для меня настоящая честь быть среди людей, которые любят свой язык, которые понимают наше соседство, наше общее прошлое и хотят углублять близость между нашими обществами», — заявил новый посол Польши Артур Михальски 21 июня в Минске, открывая международную научную конференцию «Белорусско-польские языковые, литературные и историко-культурные связи», посвященную 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича.

Михальски был назначен послом в Беларуси в мае. 12 июня он вручил копии верительных грамот министру иностранных дел страны Владимиру Макею.

Как сообщает пресс-служба посольства, на конференции собрались известные белорусисты, историки, языковеды из Польши и Беларуси. Одна из участниц — первый посол Польши в независимой Беларуси профессор Эльжбета Смулкова. Торжественное открытие состоялось на филологическом факультете Белорусского государственного университета.

«Герой нынешней конференции — Адам Мицкевич, — сказал заместитель декана филфака доцент Павел Навойчик. — Его личность особым образом объединяет поляков, белорусов и литовцев. Воспитанный в польской культуре, Мицкевич был настоящим патриотом Речи Посполитой и Великого княжества Литовского.

Заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша, который одновременно является председателем Международной ассоциации белорусистов, подчеркнул, что польско-белорусские научные связи очень глубоки, а в ассоциацию, действующую уже 27 лет, входит много польских ученых.

Конференция работает до 23 июня. Ее организаторы — общественное объединение «Международная ассоциация белорусистов», Филологический факультет Белорусского государственного университета, Институт языкознания имени Якуба Коласа НАН, Польский институт в Минске. В мероприятии участвуют около 50 отечественных и зарубежных ученых.

В первый день состоялся круглый стол, посвященный польским белорусистам Антонине Обрембской-Яблоньской и Юзефу Обрембскому. 22 июня участники посетят места, связанные с жизнью и творчеством Адама Мицкевича (Заосье, Новогрудок, озеро Свитязь).

На нижнем снимке — Артур Михальски и Эльжбета Смулкова.