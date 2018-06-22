Пограничный спецназ перехватил российскую фуру с левой водкой

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Большегрузный автомобиль DAF с российскими регистрационными номерами задержал 19 июня пограничный спецназ (ОСАМ) вблизи населенного пункта Малые Автюки Калинковичского района.

Грузовик вез две тысячи бутылок фальсифицированной водки российского производства без акцизных марок. Водители не смогли предъявить сопровождающие документы на товар.

В отношении водиителя 29-летнего гражданина Беларуси начат административный процесс по ч. 8 ст. 12.23 КоАП (нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий), сообщает БелаПАН.

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Тэги: левая водка ОСАМ Город: Калинковичи

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