Пограничный спецназ перехватил российскую фуру с левой водкой

Большегрузный автомобиль DAF с российскими регистрационными номерами задержал 19 июня пограничный спецназ (ОСАМ) вблизи населенного пункта Малые Автюки Калинковичского района.

Грузовик вез две тысячи бутылок фальсифицированной водки российского производства без акцизных марок. Водители не смогли предъявить сопровождающие документы на товар.