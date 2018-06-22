В Брестской крепости на рассвете 22 июня почтили память жертв Великой Отечественной войны

На рассвете 22 июня в Брестской крепости прошли мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, передает БелаПАН .

Около 4:00 на площади церемониалов после историко-документального театрализованного пролога о начале Великой Отечественной войны и героизме защитников крепости начался митинг-реквием.

«Только что мы окунулись в атмосферу первых часов 22 июня 1941 года. Даже понимая, что это всего лишь постановочное действо, в тревоге сжимается сердце. И особо понимаешь цену сегодняшнего спокойного летнего утра, за которое 77 лет назад стояли насмерть защитники крепости, — сказал на митинге председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. — Мы склоняем головы перед подвигом защитников Брестской крепости и памятью всех соотечественников, погибших в Великой Отечественной войне».

Рогачук отметил, что сегодня на площади церемониалов собрались люди разных возрастов и национальностей. «Хочу поблагодарить всех гостей: делегации из Москвы, Калининградской и Ленинградской областей, Киева, Ставропольского края, представителей Эстонии, Израиля, Чехии, Латвии, Казахстана, Японии, Китая. Спасибо вам за нашу общую память», — подчеркнул Рогачук.

В память о погибших воинах-пограничниках в реку Буг были опущены венки с горящими свечами. Свечи памяти были также зажжены у плит священного некрополя. Участники митинга возложили цветы, венки к Вечному огню и минутой молчания почтили память павших защитников крепости. В митинге-реквиеме приняло участие около 10 тыс. человек.

Затем у Северных ворот Кобринского укрепления была показана военно-историческая реконструкция «22 июня. Брестская крепость». В ней приняли участие более 500 представителей военно-исторических клубов из 11 стран: Беларуси, России, Австрии, Украины, Израиля, Чехии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Японии, Китая.

С 2011 года в цитадели ежегодно 22 июня представляют реконструкции эпизодов обороны крепости.

Вечером 21 июня участники военно-исторической реконструкции прошли маршем в Бресте от улицы Зубачева до пешеходной улицы Советской. Затем там были показаны музыкальная программа «Брест предвоенный» и музыкально-поэтическая программа «Казалось, что впереди вся жизнь», представлены тематические выставки из фондов Брестского областного краеведческого музея и музея истории Бреста.