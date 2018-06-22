Бывший главный архитектор Бобруйска приговорен к трем годам за взятки

Чериковский районный суд приговорил к трем годам колонии усиленного режима бывшего начальника отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома Артура Дарашкевича, передает БелаПАН .

Главный архитектор Бобруйска был задержан в ноябре 2017 года по подозрению в получении от директоров коммерческих структур в качестве взяток товарно-материальных ценностей за согласование архитектурных проектов.

Как сообщили 22 июня в Верховном суде, приговор должностному лицу был вынесен 21 июня по чч. 1 и 2 ст. 430 (получение взятки и получение взятки повторно) Уголовного кодекса. Чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, в течение пяти лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Отметим, что Артур Дарашкевич проходил в качестве свидетеля по делу бывшего главы Бобруйского горисполкома Андрея Коваленко, которого 14 июля 2017 года Могилевский областной суд приговорил к восьми годам заключения также по обвинению во взяточничестве.