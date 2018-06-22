Лукашенко потребовал за два года довести среднюю зарплату в агросекторе до 1 тысячи рублей

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Среднюю зарплату в агросекторе Беларуси за два года необходимо довести до 1 тысячи рублей. Такую задачу 22 июня на совещании в Шкловском районе поставил Александр Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА.

Фото БЕЛТА

«Думаю, что в будущем году перед губернаторами будет стоять задача — они прежде всего за село отвечают — не 600, а 800 рублей (средней зарплаты в агросекторе — БЕЛТА). И вы к этому готовьтесь. Это не значит, что всем, а тем, кто работает. Через пару лет мы должны к той же 1 тысяче средней зарплаты подойти и в сельском хозяйстве», — сказал Александр Лукашенко.

«Как бы ни было сложно, нам от этого никуда не деться, и лучшие хозяйства это уже обеспечили. А почему другие не могут? Могут! Только надо делать все правильно. Надо технологически правильно делать и соблюдать дисциплину — от работника до руководителя хозяйства», — добавил глава государства.

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Тэги: агросектор средняя зарплата АПК Персона: Александр Лукашенко Город: Шклов

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