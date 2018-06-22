В субботу в Беларуси будет дождливо

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Фото pixabay.com

23 июня в Беларуси на протяжении суток ожидаются осадки.

Так, ночью и утром по юго-востоку, днем на большей части территории пройдут дожди, утром и днем по юго-востоку — местами сильные дожди. Также в некоторых районах прогнозируются грозы.

Ветер в субботу будет переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура ночью составит от 8 градусов по западу до 16 градусов по востоку. Днем прогнозируется 13-18 выше нуля, по Гродненской и Брестской областям — до 21 градуса, сообщает Белгидромет.

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Тэги: Белгидромет прогноз погоды

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