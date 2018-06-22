Еврокомиссар Хан о визовых переговорах с Беларусью: можно было бы ускорить этот процесс

Переговорный процесс между Беларусью и Евросоюзом по соглашению об упрощении визовых процедур можно было бы ускорить. Такую точку зрения высказал еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, передает БелаПАН .

«Мне не хотелось бы комментировать переговорный процесс, — сказал он. — Я полагаю, если есть добрая воля с обеих сторон, мы тогда можем не пройти, а пробежать последний километр. Можно было бы ускорить этот окончательный процесс принятия решений».

Говоря о планируемом повышении стоимости шенгенских виз до 80 евро, Хан подчеркнул, что ЕС и Европейская комиссия не заинтересованы в том, чтобы «сделать визовые вопросы источником дохода». «Наша цель — обеспечить быструю выдачу виз. Здесь есть определенные условия, но мы не намерены зарабатывать на этом деньги», — сказал он.

Ранее послы стран — членов ЕС одобрили мандат Еврокомиссии на начало переговоров с Европарламентом о внесении изменений в Визовый кодекс. Среди планируемых изменений — установка периода подачи визовых заявок не позднее чем за 15 дней до поездки и увеличение консульского сбора с 60 до 80 евро.

Повышение сбора не коснется тех стран, с которыми у ЕС подписаны соглашения об упрощении визовых процедур и для которых цена шенгенских виз составляет 35 евро.