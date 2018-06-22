Лукашенко: думаю, крестьяне на меня не обидятся, если я начну приватизировать колхозы

Александр Лукашенко не против прихода в белорусское сельское хозяйство частного капитала, однако не хочет, чтобы при этом «был обижен человек». Об этом, как сообщает пресс-служба президента, глава государства заявил 22 июня в Шкловском районе Могилевской области.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Прошло около 15 лет после того, как была принята программа модернизации нашей деревни и АПК. Сегодня встал вопрос, а что дальше, как жить дальше. Я не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации — продавать, пускать частника в сельское хозяйство. Потому что 20 лет я вам дал времени — определяйтесь. И тот, кто хочет работать на земле без «помещика», тот сегодня работает. А кто не хочет, ну уж извольте. Государство на плечах не может вас нести или не должно нести», — заявил он.

«Поэтому мы не против, чтобы сюда пришел частный капитал. Но под железное условие. И мое железное условие — чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату», — сказал глава государства.