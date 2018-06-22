У «Паритетбанка» снова поменялся председатель Набсовета

/ Экономика
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Вместо зампреда Госкомимущества Алексея Васильева главой Наблюдательного совета банка избрана Светлана Дегтеренко.

Светлана Дегтеренко является начальником главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Госкомимущества и руководит проектами по внедрению корпоративного управления в акционерные общества с долей государства.

Решение о назначении нового председателя было принято сегодня на внеочередном общем собрании акционеров, сообщает пресс-служба банка.

Как пояснил Алексей Васильев, изменения «вызваны необходимостью сконцентрировать внимание на иных проектах, требующих его непосредственного участия». Речь идет о совместном с ЕБРР проекте по совершенствованию системы управления госактивами в Беларуси на примере предприятий Государственного комитета по имуществу.

Напомним, в конце мая 2018 года В ОАО «Паритетбанк» сменился главный собственник — 99,83% акций банка, которыми ранее владело Управление делами президента, перешли Государственному комитету по имуществу. Тогда же был назначен новый Набсовет.

В конце марта Нацбанк Украины отказался согласовать принадлежащему Управлению делами президента Беларуси «Паритетбанку» покупку украинской «дочки» «Сбербанка» России. Заявка была отклонена «в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины».

Ранее источники, знакомые с позицией Нацбанка Украины, указывали, что тот факт, что «Сбербанк (Украина)» станет «дочкой» не российского, а белорусского госбанка, вопросов не вызывало, а вот то, что главой Управления делами президента является Виктор Шейман, может создать проблемы», поскольку этот чиновник остается под санкциями США и Евросоюза.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Национальный банк Украины получил от белорусского «Паритетбанка» пакет документов на приобретение украинского дочернего банка «Сбербанка» России.

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Тэги: Паритетбанк Персона: Светлана Дегтеренко Алексей Васильев Виктор Шейман

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