ЧМ-2018. Дубль Мусы помог Нигерии обыграть Исландию

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На чемпионате мира по футболу в заключительном матче второго тура в группе D нигерийцы переиграли исландцев.

Викторию африканской дружине принес дубль Ахмеда Мусы (49-я и 75-я минуты).

На 83-й минуте Гилфи Тор Сигурдссон не реализовал пенальти.

Итог — 2:0.

Лидируют в этом квартете хорваты, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф с первого места. А вот обладатель второй путевки в 1/8 финала определится в третьем туре — здесь возможны любые варианты.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Ахмед Муса Гилфи Тор Сигурдссон

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