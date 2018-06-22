ЧМ-2018. Дубль Мусы помог Нигерии обыграть Исландию
На чемпионате мира по футболу в заключительном матче второго тура в группе D нигерийцы переиграли исландцев.
Викторию африканской дружине принес дубль Ахмеда Мусы (49-я и 75-я минуты).
На 83-й минуте Гилфи Тор Сигурдссон не реализовал пенальти.
Итог — 2:0.
Лидируют в этом квартете хорваты, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф с первого места. А вот обладатель второй путевки в 1/8 финала определится в третьем туре — здесь возможны любые варианты.
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