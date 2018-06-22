ЧМ-2018. Дубль Мусы помог Нигерии обыграть Исландию

На чемпионате мира по футболу в заключительном матче второго тура в группе D нигерийцы переиграли исландцев.

Викторию африканской дружине принес дубль Ахмеда Мусы (49-я и 75-я минуты).

Ахмед Муса вошел в историю! Он первый нигериец, забивавший на двух Чемпионатах мира (2014 и 2018). Всего на его счету 3 мяча #NGAISL #ЧМ2018 pic.twitter.com/1V48adsU7b — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 22 июня 2018 г.

На 83-й минуте Гилфи Тор Сигурдссон не реализовал пенальти.

Итог — 2:0.

Лидируют в этом квартете хорваты, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф с первого места. А вот обладатель второй путевки в 1/8 финала определится в третьем туре — здесь возможны любые варианты.