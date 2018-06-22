В Новой Москве задержали гастарбайтера из Беларуси, который насиловал сына священника

По подозрению в изнасиловании малолетнего мальчика в Новой Москве задержан 35-летний гастарбайтер из Беларуси.

В СКР сообщили, что мужчина устроился по объявлению подсобным рабочим в дом священника: он кормил скот, трудился на огороде, выполнял сварочные работы.

Жил он в подсобке, куда и приглашал детей хозяина дома. Чаще всего к нему приходил восьмилетний мальчик.

Родители узнали об изнасилованиях от 12-летнего сына, которому брат рассказал о случившемся.