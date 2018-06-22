Швейцарцы одержали волевую победу над сербами на ЧМ-2018
В последнем матче сегодняшнего игрового дня на чемпионате мира по футболу сборная Швейцарии в Калининграде, пропустив гол в самом начале матча, взяла верх над командой Сербии.
Счет был открыт на 5-й минуте — отличился Александр Митрович. Равновесие восстановил Гранит Джака (52-я). Ну а жирную точку в поединке поставил Шердан Шакири (90-я).
На данный момент в квартете Е лишь Коста-Рика не претендует ни на что, а вот бразильцы, швейцарцы и сербы свою судьбу решат в третьем туре.
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