Швейцарцы одержали волевую победу над сербами на ЧМ-2018

В последнем матче сегодняшнего игрового дня на чемпионате мира по футболу сборная Швейцарии в Калининграде, пропустив гол в самом начале матча, взяла верх над командой Сербии.

Счет был открыт на 5-й минуте — отличился Александр Митрович. Равновесие восстановил Гранит Джака (52-я). Ну а жирную точку в поединке поставил Шердан Шакири (90-я).

#SRB 1:2 #SUI

5' Митрович - 52' Джака, 90' Шакири ВСЁ! Швейцария вырывает победу в казалось бы проигранном матче. Аплодируем швейцарцам за волю к победе! #SRBSUI pic.twitter.com/jL9OuvpkrX — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 22 июня 2018 г.

На данный момент в квартете Е лишь Коста-Рика не претендует ни на что, а вот бразильцы, швейцарцы и сербы свою судьбу решат в третьем туре.